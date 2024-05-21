"Всі звикли до того, що українці вмирають". Головне з інтерв'ю Зеленського про фронт, Захід та мир

Президент України Володимир Зеленський 20 травня дав інтерв'ю агентству Reuters. В ньому глава держави висловився, зокрема, про затягування рішення щодо допомоги з боку Західних партнерів, про ситуацію на фронті та наступ РФ у Харківській області, про удари по території країни-агресора.

Нижче наведені основні цитати Зеленського, озвучені в інтерв'ю Reuters:

Ситуація на фронті

"Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий... російський наступ у напрямку Харкова. На Донбасі йде дуже потужна хвиля (боїв)... Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема, на Донбаському напрямку, боїв насправді стало більше: Курахове, Покровськ, Часів Яр", - сказав президент.

Про наступ РФ у Харківській області

"Сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше", - зауважив Зеленський.

Про можливість Заходу збивати ракети РФ над країнами НАТО

"Коли летять ракети, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи це атака країн НАТО, (їх) причетність? Ні", - наголосив президент.

Про можливість Західних держав збивати російські ракети над Україною

"Це питання волі. Але всі кажуть слово, яке звучить однаково кожною мовою: Всі бояться ескалації. Всі звикли, що українці гинуть - це не ескалація для людей", - сказав глава держави.

Про українські удари по РФ

"Ми почали використовувати те, що є наше, по енергосистемі Російської Федерації, тому що вони залишають нас без енергії, тому я вважаю, що це дуже справедливо", - сказав Зеленський.

"Ми ніколи не використовували західну зброю на російській території, тому що у нас немає дозволу на це. Ми не можемо поставити під загрозу весь обсяг (наданого) озброєння", - наголосив президент.

"Ми ведемо переговори з партнерами, щоб ми могли застосувати їхню зброю проти скупчень російської техніки на кордоні і навіть (на) їхній території. Поки нічого позитивного (в цьому питанні) немає", - розповів Зеленський.

Про оборонну допомогу від Заходу

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік... Але так воно і є: один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. Тому нам потрібно трохи змінити парадигму", - зауважив президент.

"Коли ми поспішаємо, вони відстають. А потім є розрив - шість, вісім місяців непрохідних пакетів (допомоги), а потім два-три місяці поставок - і йде рік. Ми б хотіли не втратити переваги", - висловився глава держави.

"І я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця, бажано переможного. Хоча сьогодні люди дещо скептично дивляться на слово "перемога". Я розумію, що це важко, тому що це довго", - сказав Зеленський.

Про F-16 для України

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно мінімум 120, 130 літаків, щоб протистояти (їм) в небі. Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд, повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - розповів глава держави.

Про мирні ініціативи

"Чому Росія не бере участь? Тому що вони все блокують, вони все зривають, саботують, вони не заспокояться, поки не покажуть той чи інший план, який буде ультимативним, - сказав Зеленський.

"Залучення всіх країн - це не лише політика, це й політичний вплив і тиск на них (Росію)", - висловився президент.

Про українську незалежність

"Питання не тільки в кордонах 1991 року, це питання (нашої) незалежності в кордонах 1991 року. Ця незалежність має бути в головах (людей) як напрямок", - зазначив Зеленський.

Про президентські вибори в США

"Я б не сказав, що сьогодні бачу максимальні ризики. Я не вірю, що республіканці проти підтримки України, але деякі повідомлення, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння", - сказав Зеленський