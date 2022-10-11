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НАТО обсудит защиту инфраструктуры после диверсий на "Северных потоках"

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 16:26
НАТО обсудит защиту инфраструктуры после диверсий на "Северных потоках" Фото: НАТО обсудит защиту инфраструктуры после диверсий на "Северных потоках" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс намерен обсудить защиту инфраструктуры после недавних диверсий на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Главы минобороны НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры в свете диверсий на "Северных потоках", - заявил Столтенберг.

По его словам, это должно произойти в течение 12-13 октября.

"Мы еще больше увеличим защиту нашей критической инфраструктуры", - добавил генсек.

Также Столтенберг добавил, что НАТО ожидает результатов расследования диверсии на "Северных потоках"

Диверсии на ветвях "Северных потоков"

27 сентября стало известно обутечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа .

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов , которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

НАТО также считает, что утечка газа на ветвях "Северных потоков" произошла в результате диверсии .

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