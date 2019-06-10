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В НАТО призывали все политические силы в стране разрешить свои разногласия путем диалога

В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдове и призывают стороны к урегулированию ситуации путем диалога. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса, опубликованном на сайте Альянса.

Так, в НАТО призывали все политические силы в стране проявлять спокойствие и сдержанность и разрешать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства закона.

В Альянсе считают, что избранные лидеры Молдовы должны работать сообща, чтобы преодолеть сложившийся кризис. При этом в НАТО выразили поддержку стране в реформировании ее институтов обороны и безопасности.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наша страна готова содействовать в решении существующих проблем в Молдове для обеспечения демократии в стране.

Как известно, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса.

Однако, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске молдавского парламента.