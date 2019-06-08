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В Молдове Конституционный суд постановил распустить парламент

Новости » Политика    08.06.2019 - 15:46
В Молдове Конституционный суд постановил распустить парламент
Иллюстративное фото (flickr.com/Frank)

Президент Молдовы не намерен подписывать указ о роспуске парламента

Конституционный суд (КС) Молдовы в субботу, 8 июня, издал постановление о роспуске парламента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В КС пояснили, что парламент Молдовы должен был закончить формирование правительства до 7 июня. Перед этим суд поставил, что на формирование правительства отводится 90 дней, а этот срок истек в полночь 8 июня.

Сообщается, что следующим шагом должно стать подписание указа о роспуске парламента президентом страны Игорем Додоном, а после этого назначение новой даты проведения парламентских выборов. В то же время Додон заявил, что не будет подписывать этот указ, так как считает, что депутаты еще могут договориться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы опасается прекращения транзита газа через Украину. Додон заявил, что сама Молдова попытается как-то эту проблему решить через другие источники, хотя и будет непросто.

Напомним, что Конституционный суд в пятый раз отстранил Додона с поста президента Молдовы. В своем обращении депутаты попросили КС разрешить спикеру Андриану Канду или премьеру Павлу Филипу подписать вместо президента Игоря Додона пять законопроектов.

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