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У НАТО стурбовані політичною кризою в Молдові

Новини » Політика    10.06.2019 - 08:17
У НАТО стурбовані політичною кризою в Молдові
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У НАТО закликали всі політичні сили в країні вирішити свої розбіжності шляхом діалогу

У НАТО стурбовані політичною кризою в Молдові і закликають сторони до врегулювання ситуації шляхом діалогу. Про це йдеться в заяві прес-служби альянсу, опублікованому на його сайті.

Так, в НАТО закликали всі політичні сили в країні виявляти спокій і стриманість і вирішувати свої розбіжності шляхом діалогу при повній повазі верховенства закону.

В Альянсі вважають, що обрані лідери Молдови повинні працювати спільно, щоб здолати кризу. При цьому в НАТО висловили підтримку країні в реформуванні її інститутів оборони і безпеки.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що наша країна готова сприяти у вирішенні існуючих проблем в Молдові для забезпечення демократії в країні.

Як відомо, 7 червня Конституційний суд Молдови затвердив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Проте, парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

Після чого, тимчасово виконуючий обов'язки президента Молдови Павло Філіп, на якого сьогодні Конституційний суд країни поклав обов'язки, видав указ про розпуск молдавського парламенту.

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