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В Молдове объявили о роспуске парламента

Новости » Политика    09.06.2019 - 12:44
В Молдове объявили о роспуске парламента
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Досрочные выборы состоятся 6 сентября

Временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип объявил о роспуске молдавского парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Сһіѕinau.

Как сообщается, Филип, на которого Конституционный суд страны возложил обязанности президента, издал указ о роспуске парламента Молдовы. Также, и. о. президента подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране.

Так, в соответствии с решением Филипа, досрочные выборы молдавского парламента состоятся 6 сентября 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временного исполняющего обязанности президента страны. Временным и. о. президента Молдовы стал Павел Филип, который был заместителем председателя Демократической партии.

Как писало РБК-Украина, 7 июня Конституционный суд Молдавии утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса.

Кроме того, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

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