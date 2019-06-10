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МИД Украины призвал не допустить федерализации Молдовы по российскому сценарию

Новости » Политика    10.06.2019 - 02:24
МИД Украины призвал не допустить федерализации Молдовы по российскому сценарию
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Дипломаты призывают решить спор дипломатическим путем

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наша страна готова содействовать в решении существующих проблем в Молдове для обеспечения демократии в стране. Об этом говорится в заявлении МИД.

Дипломаты призывают ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога с целью избежания силового противостояния.

"Важным для страны и ситуации безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - говорится в заявлении.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса.

Однако, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске молдавского парламента.

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