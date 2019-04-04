Пенс: закупка Турцией С-400 у России - огромная угроза для НАТО

Фото: Майк Пенс (facebook.com_VicePresident)

Пенс заявил, что США не будут спокойно наблюдать за закупкой оружия Турцией у РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Об этом сообщает CNN.

Пенс предупредил, что Соединенные Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как союзник НАТО покупает оружие у противников альянса.

"Закупка Турцией системы ЗРК С-400 у России на сумму в 2,5 миллиарда долларов США представляет большую угрозу для НАТО и для прочности этого альянса", - подчеркнул американский вице-президент.

Кроме того, он призвал Турцию определиться, действительно ли она хочет оставаться важным партнером НАТО, или же желает рисковать безопасностью альянса из-за безответственных решений, которые подрывают безопасность блока.

Напомним, Штаты прекратили поставки в Турцию оборудования и детали для F-35. Такое решение было принято из-за планов Турции купить российскую систему С-400.

Как писало РБК-Украина ранее, исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитные ракетные системы С-400.

Добавим, Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки в РФ зенитных ракетных систем С-500. В то же время Реджеп Эрдоган отметил, что соглашение о поставках ракетных систем С-400 уже завершено.