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НАТО не ответит зеркально на выход России из договора о ракетах, - Столтенберг

Новости » Политика    27.06.2019 - 07:12
НАТО не ответит зеркально на выход России из договора о ракетах, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Действия НАТО будут оборонительными

НАТО не будет отвечать зеркально в случае выхода России из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил глава военно-политического союза Йенс Столтенберг, пишет "Радио Свобода".

Он уточнил, что действия НАТО будут оборонительными и размещать ядерные ракеты в Европе союз не планирует.

По словам Столтенберга, в рамках программы ядерного сдерживания участники встречи в Брюсселе договорились о совместных военных учениях, а также развитии систем воздушной и противоракетной обороны.

СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. С 1988 года в Европе не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от пятисот до пяти с половиной тысяч километров.

В феврале США начали процедуру выхода из соглашения. Москва ответила зеркально и приостановила участие в договоре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России осталось пять недель для возобновления участия в ракетном договоре.

РБК-Украина писало, что министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.

В Польше начались самые масштабные учения НАТО в этом году Столтенберг назвал Россию угрозой для НАТО
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