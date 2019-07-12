В НАТО стурбовані через купівлю Туреччиною російських С-400

Фото: НАТО (РБК-Україна)

Російські С-400 несумісні з системою протиповітряної оборони НАТО

В НАТО стурбовані через можливі наслідки купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву представника НАТО.

У альянсі зазначили, що союзники самі можуть вирішувати, яке озброєння їм закуповувати.

"Союзники самі ухвалюють рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми стурбовані можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО.

Також там зазначили, що російські комплекси несумісні з системою протиповітряної оборони (ППО) країн альянсу, тоді як сумісність збройних сил НАТО є абсолютно необхідною для проведення операцій та місій.

Нагадаємо, що 12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

Відзначимо, що віце-президент США Майк Пенс закликав Туреччину визначитися, чи дійсно вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, або ж бажає ризикувати безпекою альянсу через рішення, які підривають безпеку блоку.