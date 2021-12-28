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НАТО необходимо выдвинуть Путину встречные требования на его "гарантии безопасности", - Минобороны Литвы

Новина українською →
Литва, Вторник 28 декабря 2021 12:14
НАТО необходимо выдвинуть Путину встречные требования на его "гарантии безопасности", - Минобороны Литвы Фото: глава Минобороны обороны Литвы Арвидас Анушаускас (flickr by Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Ольга Белей

Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности для России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Арвидас Анушаускас также отметил, что у него нет больших ожиданий в отношении запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируется обсудить контроль над ядерным оружием и растущую напряженность вокруг Украины.

По мнению главы Минобороны Литвы, требования России нарушают международное право и не обеспечат стабильности в Восточной Европе.

Напомним, также глава МИД оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Добавим, в России заявили, что не видят необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о "гарантиях безопасности" и добавили, что в них участвуют только США и РФ.

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