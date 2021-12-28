НАТО необхідно висунути Путіну зустрічні вимоги на його "гарантії безпеки", - Міноборони Литви
Північноатлантичний альянс у відповідь на вимоги Москви про гарантії безпеки для Росії повинен висунути зустрічні. З такою пропозицією виступив у вівторок міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, так як позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені", - заявив глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас.
Арвідас Анушаускас також зазначив, що у нього немає великих очікувань щодо запланованих на січень переговорів між Росією і США, на яких планується обговорити контроль над ядерною зброєю і зростаючу напруженість навколо України.
На думку глави Міноборони Литви, вимоги Росії порушують міжнародне право і не забезпечать стабільності в Східній Європі.
Нагадаємо, також глава МЗС оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він підкреслив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.
Додамо, в Росії заявили, що не бачать необхідності на даному етапі підключати Україну до переговорів про "гарантії безпеки" і додали, що в них беруть участь тільки США і РФ.