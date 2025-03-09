Заморожування лінії фронту може призвести до поділу Херсонської області, - Прокудін

Херсонській області загрожує поділ на частини зі встановленням озброєного кордону, подібного до Берлінського муру. Це може статися у разі заморожування поточної лінії фронту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів в інтерв'ю The Telegraph .

За словами Прокудіна, Росія продовжує утримувати приблизно 70% області, що знаходиться на лівому березі річки. Це означає, що Херсонська область опиниться фактично поділеною, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, яка заморозить лінію фронту.

"Таке замороження лінії фронту призведе до створення сильно озброєного кордону, подібного до того, який був між Східною і Західною Німеччиною під час Холодної війни, або лінії перемир'я в Кореї", - розповів Прокудін.

Він додав, що це робить утримання плацдармів на протилежному березі річки зараз критично важливим для обох сторін, оскільки Трамп наполегливо закликає Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Росіяни активізувалися у Херсонській області

Також Прокудін розповів, що російські війська на півдні України прагнуть захопити плацдарми на річці Дніпро, щоб використовувати їх як розмінну монету у мирних переговорах. Десантні операції на річці різко активізувалися після приходу до влади Дональда Трампа в листопаді.

"Спочатку вони намагались переправитись човнами через річку, що закінчувалось для них фатально. Зараз російські війська, використовуючи бронетехніку, наближаються до зруйнованих автомобільних та залізничних мостів, щоб перекрити ці шляхи, зупинити логістику з нашого боку, а також захистити свої човни", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що росіянам досі не вдалося закріпитися, назвавши їхні десантні рейди "місіями самогубців".