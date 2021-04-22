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У НАТО назвали "сильно запізнілим" рішення Росії про відведення військ

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 22 квітня 2021 23:10
У НАТО назвали "сильно запізнілим" рішення Росії про відведення військ Фото: Росія відводить війська від України (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Заява Росії про те, що вона відводить війська з територій, прилеглих до українських кордонів, має велике значення, проте вона "сильно запізнилася". НАТО як і раніше уважно стежить за подіями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника НАТО.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення російських військ з навчань на півдні 22 квітня - в ході свого візиту в окупований Крим.

"Будь-які кроки Росії в напрямку деескалації важливі та сильно запізнилася. НАТО залишається напоготові; ми будемо, як і раніше, стежити за неправомірним нарощуванням російських збройних сил в Україні та навколо неї", - завив він.

Представник НАТО підкреслив, що альянс незмінно підтримує Україну, хоча вона і не входить до складу Альянсу, і закликав Росію повністю вивести всі свої війська з української території.

Нагадаємо, вдень 22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ розпочнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять дану ситуацію.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в низці країн Закавказзя".

Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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