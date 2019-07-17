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В НАТО назначили нового заместителя генсека


Новым заместителем генсека НАТО стал румынский политик Мирча Джоанэ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил представителя Румынии Мирча Джоанэ следующим своим заместителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса. 

Как сообщается, Джоанэ сменит на этой должности представительницу Соединенных Штатов Америки Роуз Геттемюллер. К своим обязанностям Джоане приступит в октябре текущего года. 

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил генеральный секретарь НАТО. 

Также он выразил большую благодарность Геттемюллер за ее "дипломатические способности и опыт".

Отметим, Роуз Геттемюллер занимала должность заместителя генерального секретаря с октября 2016 года.

Мирча Джоанэ занимал должность министра иностранных дел Румынии в 2000-2004 годах. В 2009 году считался одним из главных претендентов на пост президента Румынии, однако проиграл во втором туре своему сопернику Траяну Бэсеску.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 - выступили "против". 

Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит в отставку. Прошение об отставке вступит в силу 12 сентября. 

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