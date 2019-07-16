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Глава МВФ подала в отставку

Новости » Политика    16.07.2019 - 20:15
Глава МВФ подала в отставку
Фото: Кристин Лагард (imf.org)

Прошение об отставке вступит в силу 12 сентября

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлении Лагард на сайте Фонда.

По ее словам, прошение об отставке вступит в силу 12 сентября. 

"Я встретилась с Исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента", - заявила Лагард. 

Отмечается, что исполняющим обязанности директора-распорядителя остается Дэвид Липтон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 июля Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

Кроме того, 9 июля Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов Европейского союза, официально утвердил кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка. Следующим шагом будут консультации с управляющим советом ЕЦБ, а окончательно утвердить Лагард на посту главы ЕЦБ может Европейский парламент в октябре 2019 года.

 

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Новости Украины отставкаКристин ЛагардМВФ
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