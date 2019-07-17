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У НАТО призначили нового заступника генсека


Новим заступником генсека НАТО став румунський політик Мірча Джоане

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг призначив представника Румунії Мірча Джоане наступним своїм заступником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

Як повідомляється, Джоане змінить на цій посаді представницю Сполучених Штатів Америки Роуз Геттемюллер. До своїх обов'язків Джоане приступить в жовтні поточного року.

"Я радий оголосити про призначення Мірчі Джоане наступним заступником генерального секретаря. Він твердий поборник трансатлантичних зв'язків і принесе багаторічний досвід державного діяча і дипломата на цю посаду. Він буде першим румуном, який буде займати цю посаду", - заявив генеральний секретар НАТО.

Також він висловив велику подяку Геттемюллер за її "дипломатичні здібності та досвід".

Зазначимо, Роуз Геттемюллер обіймала посаду заступника генерального секретаря з жовтня 2016 року.

Мірча Джоане обіймав посаду міністра закордонних справ Румунії в 2000-2004 роках. У 2009 році вважався одним з головних претендентів на пост президента Румунії, однак програв у другому турі своєму суперникові Траяну Бесеску.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 - виступили "проти".

Крім того, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оголосила, що йде у відставку. Прохання про відставку набуде чинності 12 вересня.

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