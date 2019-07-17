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В НАТО назначили нового заместителя генсека

Новости » Политика    17.07.2019 - 17:29
В НАТО назначили нового заместителя генсека
Фото: Мирча Джоанэ (aspeninstitute.ro)

Новым заместителем генсека НАТО стал румынский политик Мирча Джоанэ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил представителя Румынии Мирча Джоанэ следующим своим заместителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса. 

Как сообщается, Джоанэ сменит на этой должности представительницу Соединенных Штатов Америки Роуз Геттемюллер. К своим обязанностям Джоане приступит в октябре текущего года. 

"Я рад объявить о назначении Мирчи Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил генеральный секретарь НАТО. 

Также он выразил большую благодарность Геттемюллер за ее "дипломатические способности и опыт".

Отметим, Роуз Геттемюллер занимала должность заместителя генерального секретаря с октября 2016 года.

Мирча Джоанэ занимал должность министра иностранных дел Румынии в 2000-2004 годах. В 2009 году считался одним из главных претендентов на пост президента Румынии, однако проиграл во втором туре своему сопернику Траяну Бэсеску.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Ее кандидатуру поддержали 383 депутата Европарламента, 374 - выступили "против". 

Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит в отставку. Прошение об отставке вступит в силу 12 сентября. 

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