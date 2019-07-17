У НАТО призначили нового заступника генсека

Фото: Мірча Джоане (aspeninstitute.ro)

Новим заступником генсека НАТО став румунський політик Мірча Джоане

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг призначив представника Румунії Мірча Джоане наступним своїм заступником. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

Як повідомляється, Джоане змінить на цій посаді представницю Сполучених Штатів Америки Роуз Геттемюллер. До своїх обов'язків Джоане приступить в жовтні поточного року.

"Я радий оголосити про призначення Мірчі Джоане наступним заступником генерального секретаря. Він твердий поборник трансатлантичних зв'язків і принесе багаторічний досвід державного діяча і дипломата на цю посаду. Він буде першим румуном, який буде займати цю посаду", - заявив генеральний секретар НАТО.

Також він висловив велику подяку Геттемюллер за її "дипломатичні здібності та досвід".

Зазначимо, Роуз Геттемюллер обіймала посаду заступника генерального секретаря з жовтня 2016 року.

Мірча Джоане обіймав посаду міністра закордонних справ Румунії в 2000-2004 роках. У 2009 році вважався одним з головних претендентів на пост президента Румунії, однак програв у другому турі своєму суперникові Траяну Бесеску.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 - виступили "проти".

Крім того, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оголосила, що йде у відставку. Прохання про відставку набуде чинності 12 вересня.