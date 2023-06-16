У НАТО можуть спростити інтеграцію для України, - Пісторіус

Як відзначив Пісторіус, союзники по НАТО можуть бути готові усунути деякі перешкоди на шляху України до Альянсу.

"З'являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це", - заявив міністр оборони Німеччини відповідаючи на питання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

"Я був би відкритий для цього", - додав міністр.

Саміт у Вільнюсі

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

За словами міністра закордонних справ, Дмитра Кулеби, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" після проведення саміту. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що країні потрібні конкретні гарантії безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані документом. Україна планує отримати гарантії від Північноатлантичного Альянсу до отримання повноправного членства.

За інформацією CNN, президент Сполучених Штатів Джо Байден та його команда активно проводять перемовини, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.