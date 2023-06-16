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В НАТО могут упростить интеграцию для Украины, - Писториус

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Североатлантическом Альянсе склоняются к тому, чтобы упростить вступление Украины в НАТО. Германия планирует поддержать это.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил Писториус, союзники по НАТО могут быть готовы устранить некоторые препятствия по пути Украины в Альянс.

"Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом", - заявил министр обороны Германии, отвечая на вопрос о том, что США готовы разрешить Киеву отказаться от формальной процедуры подачи заявки на вступление в Альянс, которую ранее требовали от некоторых других. стран.

"Я был бы открыт для этого", - добавил министр.

Саммит в Вильнюсе

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

По словам министра иностранных дел, Дмитрия Кулебы, Украина ожидает получить "четкий график вступления" после проведения саммита. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стране нужны конкретные гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы документом. Украина намерена получить гарантии от Североатлантического Альянса до получения полноправного членства.

По информации CNN, президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда активно проводят переговоры, пытаясь убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

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