НАТО може відправити війська в Україну, але є проблема, - Макрон

"Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця", - сказав Макрон.

Він також додав, що Росія зайняла агресивну позицію не лише проти України, але і "проти нас загалом".

"Ми почули прохання президента Зеленського про посилення нашої підтримки і переконані, що перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі", - додав французький лідер.

Водночас президент відмовився деталізувати позицію Франції з цього питання, посилаючись на "стратегічну невизначеність, яку я приймаю".

"Я абсолютно не казав, що Франція не підтримує. Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів", - зазначив він.

Франція раніше ніколи не робила подібних заяв. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запевнив, що питання про відправку в Україну сухопутних військ, не стояло на порядку денному зустрічі в Єлисейському палаці.

Однак Макрон не виключив надання допомоги в майбутньому, провівши паралелі з наданням нашій країні озброєнь.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали "жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії". Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", - пояснив французький лідер.

Макрон також підкреслив, що союзники України "не воюють з російським народом", але вони "просто не хочуть дозволити Путіну перемогти в Україні".

Конференція з питань допомоги Україні

Нагадаємо, в понеділок, 26 лютого, в Єлисейському палаці у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції вирішили протистояти наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну, яка триває вже третій рік.

Раніше повідомлялося, що президент Франції запросив європейських лідерів до Парижа, щоб обговорити пропозиції стосовно допомоги зруйнованій війною Україні.

Крім того, Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде переговори зі своїми партнерами щодо застосування їх армій у війні з Росією.

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