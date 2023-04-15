НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

Північноатлантичний альянс може співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook .

"Обговорили актуальні проекти, зокрема системну участь NSPA (Агентства НАТО із забезпечення та закупівель - ред.) у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

За його словами, під час поїздки в Бухарест він провів переговори із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане, який допоміг Румунії на шляху до Альянсу.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочався скандал із закупівлями для армії. У ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що продукти для військових купували за цінами, які в рази вищі, ніж у супермаркетах.

Після цього в Україні підтримали повернення прозорості в оборонних закупівлях. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

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