UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс може співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

За його словами, під час поїздки в Бухарест він провів переговори із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане, який допоміг Румунії на шляху до Альянсу.

"Обговорили актуальні проекти, зокрема системну участь NSPA (Агентства НАТО із забезпечення та закупівель - ред.) у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочався скандал із закупівлями для армії. У ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що продукти для військових купували за цінами, які в рази вищі, ніж у супермаркетах.

Після цього в Україні підтримали повернення прозорості в оборонних закупівлях. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниНАТОЗбройні сили УкраїниОлексій Резніковпродукти