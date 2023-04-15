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НАТО может помочь Украине модернизировать оборонные закупки, - Резников

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс может сотрудничать с Украиной в вопросе модернизации оборонных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

По его словам, в ходе поездки в Бухарест он провел переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, который помог Румынии на пути в Альянс.

"Обсудили актуальные проекты, в частности системное участие NSPA (Агентства НАТО по обеспечению и закупкам - ред.) в модернизации оборонных закупок в Украине. Готовим ряд очень конкретных инициатив к Вильнюсскому саммиту НАТО", - отметил Резников.

Напомним, в начале года в Украине начался скандал с закупками для армии. В СМИ обнародовали информацию о том, что продукты для военных покупали по ценам, которые в разы выше, чем в супермаркетах.

После этого в Украине поддержали возвращение прозрачности в оборонных закупках. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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