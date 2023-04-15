ua ru
Сб, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков

Новость на русском →
Субота 15 квітня 2023 20:45
НАТО може допомогти Україні модернізувати оборонні закупівлі, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс може співпрацювати з Україною у питанні модернізації оборонних закупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

За його словами, під час поїздки в Бухарест він провів переговори із заступником генерального секретаря НАТО Мірчою Джоане, який допоміг Румунії на шляху до Альянсу.

"Обговорили актуальні проекти, зокрема системну участь NSPA (Агентства НАТО із забезпечення та закупівель - ред.) у модернізації оборонних закупівель в Україні. Готуємо низку дуже конкретних ініціатив до Вільнюського саміту НАТО", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочався скандал із закупівлями для армії. У ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що продукти для військових купували за цінами, які в рази вищі, ніж у супермаркетах.

Після цього в Україні підтримали повернення прозорості в оборонних закупівлях. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України НАТО Збройні сили України Олексій Резніков продукти
NEWS
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
Ціни б'ють рекорди. Як змінилася вартість продуктів в Україні за рік
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні