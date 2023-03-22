НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні, - прем’єр Естонії

"Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні", - написала вона.

Так, Каллас закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону на понад 2% від ВВП.

"Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП. 2% ВВП на витрати на оборону мають бути мінімальною, а не стелею", - додала вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що тільки 7 із 30 країн НАТО досягли цільового показника витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП.

Столтенберг також зазначав, що держави НАТО у 2022 році надали Україні допомогу на 120 млрд доларів.

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