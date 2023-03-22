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НАТО должно готовиться к длительному противостоянию в Украине, - премьер Эстонии

Фото: премьер-министр Эстонии Кайа Каллас (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны НАТО должны готовиться к продолжительной войне России против Украины. Учитывая это, государствам-членам стоит увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

"Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны", - написала она.

Так, Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону более чем на 2% от ВВП.

"Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должно быть минимальным, а не потолком", - добавила она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что только 7 из 30 стран НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

Столтенберг также отмечал, что государства НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь в 120 млрд долларов.

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