Лише 7 країн НАТО збільшили оборонний бюджет до 2% ВВП, - Столтенберг

Лише 7 із 30 країн-членів НАТО досягли цільового показника витрат на оборону у 2022 році у розмірі 2% від ВВП.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, це на одну країну менше, ніж 2021 року. Північноатлантичний альянс спочатку очікував, що у 2022 році ще дві країни досягнуть цієї мети.

"Але оскільки ВВП двох країн НАТО зріс більше, ніж очікувалося, два учасники альянсу, які, як ми очікували, будуть на рівні 2%, зараз трохи нижче 2%", - заявив Столтенберг.

Наприкінці 2021 року передбачалося, що кожна країна альянсу доведе свої оборонні витрати до 3% ВВП до 2024 року. У 2021 році сукупні оборонні витрати всіх 30 учасників Альянсу досягли 1,2 трлн доларів. У 2020 році загальні військові витрати НАТО зросли на 3,5% і склали 1,03 трлн доларів.

У грудні країни НАТО домовилися наростити бюджет майже на 26% через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.