Члени НАТО у 2022 році надали Україні допомогу на 120 млрд доларів, - Столтенберг

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.