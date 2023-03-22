Члени НАТО у 2022 році надали Україні допомогу на 120 млрд доларів, - Столтенберг
Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Таку підтримку з боку країн, які входять до Альянсу, для України він назвав безпрецедентною.
"Хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги", - зазначив Столтенберг.
Також він додав, що європейські держави розмістили майже 5 мільйонів українських біженців.
"Європа та Північна Америка продовжують застосовувати небачені економічні санкції проти Росії, що свідчить про міцну єдність країн Північної Америки та Європи", - наголошує генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО узгоджує нові цілі виробництва озброєнь для України.
Також повідомлялося, що генсек Північноатлантичного альянсу планує провести засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС, що заплановано на 4-5 квітня.
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