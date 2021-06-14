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НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", а Китай - "системный вызов", - СNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

В предварительном варианте итогового коммюнике саммита НАТО Россию обозначат как "угрозу". В этом документе будут впервые подчеркнуты военные амбиции Китая и системные вызовы со стороны Пекина для Альянса.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на содержание проекта итогового коммюнике саммита НАТО.

Отмечается, что черновик состоит из 45 станиц и 79 абзацев в нем посвящены Китаю. В документе впервые будут подчеркнуты военные амбиции Пекина, представляющие "системный вызов" для стран-участниц НАТО.

"Индустриальная политика Китая, а также его стратегия по слиянию военного и гражданского секторов - ключевые составляющие бросаемых им системных вызовов. Амбиции и наступательная позиция Пекина представляют системный вызов международному порядку, а также сферам, имеющим отношение к безопасности НАТО", - отмечается в документе.

Россия в коммюнике будет обозначена как "угроза" для Альянса.

Напомним, 14 июня в Брюсселе стартовал саммит НАТО, который впервые пройдет с участием Джо Байдена в качестве президента США. Встреча проходит в узком кругу, и Украину на нее не пригласили, хотя Киев очень рассчитывал на присутствие.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтбенберг заявил, что блок будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Он также заявил о важности санкций, введенных против России.

По его словам, подход НАТО к России основан на том, что "мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

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