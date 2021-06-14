В Брюсселе стартует саммит НАТО: вопрос Украины на повестке дня

Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила несколько тем, которые обсудят на саммите НАТО. Хотя мероприятие проходит без участия нашего государства , но вопрос Украины на повестке дня.

"Она перечислила некоторые вызовы, которые будут обсуждать на повестке дня, включая Россию, Индо-Тихоокеанский регион и Китай. Относительно Афганистана, Меркель сказала, что лидеры обсудят, чего там удалось достичь, чему можно научиться и "будущие концепции", - говорится в сообщении.

Канцлер отметила, что на саммите обсудят "гибридные вызовы", кибератаки, а также российскую кампанию дезинформации, которая влияет на Германию.

"Ситуация в Украине и "угрозы в Беларуси, где угрожают правам человека", также есть в повестке дня", - сообщила Меркель.