НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", а Китай - "системний виклик", - СNN

В попередньому варіанті підсумкового комюніке саміту НАТО Росію позначать як "загрозу" . У цьому документі будуть вперше підкреслені військові амбіції Китаю і системні виклики з боку Пекіна для Альянсу.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на зміст проекту підсумкового комюніке саміту НАТО.

Відзначається, що чернетка складається з 45 станиць і 79 абзаців в ньому присвячені Китаю. У документі вперше будуть підкреслені військові амбіції Пекіна, що представляють "системний виклик" для країн-учасниць НАТО.

"Індустріальна політика Китаю, а також його стратегія по злиттю військового і громадянського секторів - ключові складові кидаються їм системних викликів. Амбіції і наступальна позиція Пекіна представляють системний виклик міжнародному порядку, а також сферам, що мають відношення до безпеки НАТО", - наголошується в документі.

Росія в комюніке буде позначена як "загроза" для Альянсу.