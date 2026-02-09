НАТО ігнорує досвід України? Аналітики вказали на недолік танкових навчань у Румунії

Румунія та США провели танкові навчання: залучили Abrams і TR-85M1

Міноборони Румунії повідомило про проведення спільних навчань румунських і американських військових на полігоні Смирдан, які тривали з 29 січня до 4 лютого.

Метою тренувань було підвищення рівня бойової підготовки підрозділів та посилення оперативної сумісності армій обох країн.

Спільні тактичні тренування

Під час навчань військові відпрацьовували тактичні дії на рівні підрозділів, управління військами, а також бойову стрільбу вдень і вночі. За даними видання Defense Romania, від Румунії у тренуваннях брали участь військовослужбовці 284-го танкового батальйону "Куза Вода", які використали чотири танки TR-85M1 Bizonul.

Американська сторона залучила п’ять танків M1A2 SEPv2 Abrams.

Погодні труднощі під час навчань

За словами підполковника румунської армії Міхая Бенеску, загалом поставлені завдання були виконані, хоча проведення навчань ускладнювали складні погодні умови та низькі температури.

Виявлені технічні проблеми вдалося оперативно усунути силами ремонтної бригади.

Критика формату тренувань

Водночас, український аналітичний портал Defense Express звернув увагу, що формат навчань не повністю відповідає вимогам сучасної війни.

Зокрема, експерти відзначили відсутність на танках елементів антидронового захисту, який сьогодні є критично важливим для виживання бронетехніки на полі бою.

Варто нагадати, ще у 2024 році, вже колишній радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван робив заяву про ефективність Abrams в Україні. Зокрема, він говорив, що танки Abrams виявилися не дуже корисними на фронті в Україні.

"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.