Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними для України, - Салліван
Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними на фронті в Україні. Їх передали українській армії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана під час форуму національної оборони у США.
"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.
Він додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.
Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
Щодо ракет ATACMS та дозволу завдавати ударів по території Росії ними Салліван вважає, що це "не панацея для війни, а лише ще одна додаткова можливість".
Танки Abrams для України
Нагадаємо, що США надали Україні танки Abrams американського виробництва. Залежно від модифікації ці танки оснащені гарматою 105 мм або 120 мм, а також трьома кулеметами.
Влітку західні ЗМІ заявляли, що Україна нібито відвела з фронту танки Abrams. Причиною цього нібито були російські безпілотники, які заважають використанню танків. Проте у ЗСУ спростували цю інформацію.
Також нещодавно стало відомо, що Австралія передасть Україні танки Abrams. Йдеться про 49 одиниць цієї техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.