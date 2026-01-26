Сполучені Штати перекидають танки Abrams до Румунії
Сполучені Штати перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, на озброєнні яких, зоркема, перебувають танки Abrams.
Про це заявив начальник штабу оборони Румунії Георгіце Влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.
За словами начальника штабу оборони, новий підрозділ є частиною звичайної присутності США в Румунії, розгортається на ротаційній основі та не означає збільшення чисельності військ у країні.
Влад не назвав кількість американських танків, які перекидаються до Румунії, але підкреслив, що збройні сили європейської країни наразі закуповують 54 танки такого ж типу.
Він також додав, що у ході спілкування з представниками командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було визначено, що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.
"Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є розгортання загону американських солдатів, оснащених танками Abrams", – заявив генерал Георгіце Влад.
Що передувало
Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати оголосили, що скоротять свою військову присутність у Румунії, вивівши батальйон з ротаційної бригади, призначеної для захисту південно-східного флангу НАТО, водночас залишаючи близько тисячі військовослужбовців у країні.
Окрім американських військ, Румунія приймає численні європейські війська. Загальна кількість американських та європейських військ, що залишаються в країні після рішення Вашингтона скоротити свою присутність, становить близько 3,5 тисячі солдатів.
Також повідомлялось, що У Європі з січня 2026 року запрацював другий за величиною логістичний центр НАТО, який координуватиме і забезпечуватиме постачання озброєння для України. Він розміщений на одній з баз НАТО у Румунії.