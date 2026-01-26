ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сполучені Штати перекидають танки Abrams до Румунії

Понеділок 26 січня 2026 13:52
UA EN RU
Сполучені Штати перекидають танки Abrams до Румунії Фото: Сполучені Штати перекидають танки Abrams до Румунії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати перекидають до Румунії нові армійські підрозділи, на озброєнні яких, зоркема, перебувають танки Abrams.

Про це заявив начальник штабу оборони Румунії Георгіце Влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

За словами начальника штабу оборони, новий підрозділ є частиною звичайної присутності США в Румунії, розгортається на ротаційній основі та не означає збільшення чисельності військ у країні.

Влад не назвав кількість американських танків, які перекидаються до Румунії, але підкреслив, що збройні сили європейської країни наразі закуповують 54 танки такого ж типу.

Він також додав, що у ході спілкування з представниками командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було визначено, що НАТО збереже своє зобов'язання щодо надання сил для оборони країни відповідно до регіональних планів.

"Сполучені Штати погодилися зберегти той самий рівень внеску сил і, крім того, покращити якість і летальність сил, розгорнутих у Румунії. Найкращим прикладом є розгортання загону американських солдатів, оснащених танками Abrams", – заявив генерал Георгіце Влад.

Що передувало

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати оголосили, що скоротять свою військову присутність у Румунії, вивівши батальйон з ротаційної бригади, призначеної для захисту південно-східного флангу НАТО, водночас залишаючи близько тисячі військовослужбовців у країні.

Окрім американських військ, Румунія приймає численні європейські війська. Загальна кількість американських та європейських військ, що залишаються в країні після рішення Вашингтона скоротити свою присутність, становить близько 3,5 тисячі солдатів.

Також повідомлялось, що У Європі з січня 2026 року запрацював другий за величиною логістичний центр НАТО, який координуватиме і забезпечуватиме постачання озброєння для України. Він розміщений на одній з баз НАТО у Румунії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Румунія Танк Abrams
Новини
Графіки повертаються. Київщина після аварійних відключень переходить на планові
Графіки повертаються. Київщина після аварійних відключень переходить на планові
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла