НАТО і Німеччина готують план підтримки України перед зимовими атаками Росії

Зима 2025 року може стати поворотною у війні, і міжнародна підтримка України виходить на новий рівень. Європейські союзники обговорюють посилення допомоги, щоб країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію br.de.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України.
"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися", - зазначив політик від ХДС після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та іншими представниками альянсу в Брюсселі.
Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу, а й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак.
За словами Вадефуля, Німеччина усвідомлює свою особливу відповідальність у координації зусиль партнерів. Він нагадав, що так звана Коаліція охочих у п'ятницю домовилася "мобілізувати всі сили, щоб Україна змогла витримати цю зиму". Міністр наголосив: "Україна може розраховувати на Німеччину в будь-який час".
Така заява прозвучала на тлі нової хвилі масованих атак Росії по критичній інфраструктурі, спрямованих на підрив системи енергопостачання України перед холодним сезоном. Берлін і партнери НАТО прагнуть не допустити, щоб удари противника послабили обороноздатність країни та поставили під загрозу постачання населення.
Німецька дипломатія підкреслює, що стабільне енергопостачання взимку стане не тільки гуманітарним, а й стратегічним фактором. Від здатності України протистояти енергетичному шантажу залежить загальна динаміка війни та єдність західних союзників.
