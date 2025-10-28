НАТО и Германия готовят план поддержки Украины перед зимними атаками России

Зима 2025 года может стать поворотной в войне, и международная поддержка Украины выходит на новый уровень. Европейские союзники обсуждают усиление помощи, чтобы страна смогла выдержать российские удары и сохранить устойчивость своей энергетической системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию br.de.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что предстоящие месяцы станут определяющими для Украины.
"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", — отметил политик от ХДС после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими представителями альянса в Брюсселе.
Европейские дипломаты подчеркивают, что речь идет не только о военной помощи, но и о поддержке энергетического сектора, который становится главной целью российских атак.
По словам Вадефуля, Германия осознает свою особую ответственность в координации усилий партнеров. Он напомнил, что так называемая Коалиция желающих в пятницу договорилась "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выдержать эту зиму". Министр подчеркнул: "Украина может рассчитывать на Германию в любое время".
Такое заявление прозвучало на фоне новой волны массированных атак России по критической инфраструктуре, направленных на подрыв системы энергоснабжения Украины перед холодным сезоном. Берлин и партнеры НАТО стремятся не допустить, чтобы удары противника ослабили обороноспособность страны и поставили под угрозу снабжение населения.
Немецкая дипломатия подчеркивает, что стабильное энергоснабжение зимой станет не только гуманитарным, но и стратегическим фактором. От способности Украины противостоять энергетическому шантажу зависит общая динамика войны и единство западных союзников.
