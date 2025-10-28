НАТО и Германия готовят план поддержки Украины перед зимними атаками России

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что предстоящие месяцы станут определяющими для Украины.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", — отметил политик от ХДС после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими представителями альянса в Брюсселе.

Европейские дипломаты подчеркивают, что речь идет не только о военной помощи, но и о поддержке энергетического сектора, который становится главной целью российских атак.

Германия усиливает роль в поддержке Украины

По словам Вадефуля, Германия осознает свою особую ответственность в координации усилий партнеров. Он напомнил, что так называемая Коалиция желающих в пятницу договорилась "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выдержать эту зиму". Министр подчеркнул: "Украина может рассчитывать на Германию в любое время".

Такое заявление прозвучало на фоне новой волны массированных атак России по критической инфраструктуре, направленных на подрыв системы энергоснабжения Украины перед холодным сезоном. Берлин и партнеры НАТО стремятся не допустить, чтобы удары противника ослабили обороноспособность страны и поставили под угрозу снабжение населения.

В фокусе — устойчивость Украины

Немецкая дипломатия подчеркивает, что стабильное энергоснабжение зимой станет не только гуманитарным, но и стратегическим фактором. От способности Украины противостоять энергетическому шантажу зависит общая динамика войны и единство западных союзников.