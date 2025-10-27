Ядерна безпека світу під питанням? Путін денонсував угоду зі США про плутоній

Російський диктатор Володимир Путін офіційно розірвав угоду з США про спільне знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Це викликало занепокоєння щодо майбутнього ядерної безпеки у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Міжурядова угода передбачала, що обидві країни мають знищити по 34 тонни плутонію, який раніше використовувався для виготовлення ядерних боєголовок і був визнаний надлишковим для військових цілей.

Рішення про денонсацію стало остаточним кроком у процесі, який Росія фактично розпочала ще 2016 року. Ще тоді Москва звинуватила Вашингтон у порушенні зобов’язань за договором - там заявили, що США нібито не виконують технічні умови знищення плутонію, а також використовують ситуацію для "недружніх дій" проти РФ.

У підписаному Путіним указі йдеться, що денонсація викликана "загрозою стратегічній стабільності" з боку США. Серед політичних вимог Росії – зняття санкцій, введених після окупації Криму у 2014 році, і компенсація економічних втрат від обмежень.

Подробиці угоди щодо знищення зброєвого плутонію

Угода між Москвою та Вашингтоном була підписана ще у серпні 2000 року – невдовзі після першої інавгурації Путіна - і стала одним із ключових кроків з ядерного роззброєння після "холодної війни".

Згідно угоди США та Росія зобов’язалися утилізувати по 34 тонни зброєвого плутонію, який залишився після Холодної війни та був визнаний надлишковим для військових потреб. Цього обсягу вистачило б для виготовлення приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок.

Росія ратифікувала документ у 2011 році, а запуск програми переробки плутонію як компоненту палива для АЕС планувався на 2018-й.

Однак проєкт так і не було реалізовано - у 2016 році Москва призупинила дію договору, звинувативши США у невиконанні зобов’язань і зміні умов утилізації.

Тепер же Володимир Путін офіційно розірвав дану угоду зі США.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, коментуючи рішення, заявив, що “продовження виконання зобов’язань за цією угодою для Росії більше неприйнятне”.