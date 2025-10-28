ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НАТО и Германия готовят план поддержки Украины перед зимними атаками России

Украина, Вторник 28 октября 2025 01:04
UA EN RU
НАТО и Германия готовят план поддержки Украины перед зимними атаками России Иллюстративное фото: НАТО и Германия готовят план поддержки Украины перед зимними атаками России (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Зима 2025 года может стать поворотной в войне, и международная поддержка Украины выходит на новый уровень. Европейские союзники обсуждают усиление помощи, чтобы страна смогла выдержать российские удары и сохранить устойчивость своей энергетической системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию br.de.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что предстоящие месяцы станут определяющими для Украины.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться", — отметил политик от ХДС после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими представителями альянса в Брюсселе.

Европейские дипломаты подчеркивают, что речь идет не только о военной помощи, но и о поддержке энергетического сектора, который становится главной целью российских атак.

Германия усиливает роль в поддержке Украины

По словам Вадефуля, Германия осознает свою особую ответственность в координации усилий партнеров. Он напомнил, что так называемая Коалиция желающих в пятницу договорилась "мобилизовать все силы, чтобы Украина смогла выдержать эту зиму". Министр подчеркнул: "Украина может рассчитывать на Германию в любое время".

Такое заявление прозвучало на фоне новой волны массированных атак России по критической инфраструктуре, направленных на подрыв системы энергоснабжения Украины перед холодным сезоном. Берлин и партнеры НАТО стремятся не допустить, чтобы удары противника ослабили обороноспособность страны и поставили под угрозу снабжение населения.

В фокусе — устойчивость Украины

Немецкая дипломатия подчеркивает, что стабильное энергоснабжение зимой станет не только гуманитарным, но и стратегическим фактором. От способности Украины противостоять энергетическому шантажу зависит общая динамика войны и единство западных союзников.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о прекращении действия соглашения между Россией и США, предусматривавшего совместное уничтожение 34 тонн оружейного плутония, что вызвало тревогу у международного сообщества относительно дальнейших перспектив глобальной ядерной безопасности.

Отметим, что в России запускают так называемые "уроки прошлого", во время которых школьников будут обучать по образцу времен Второй мировой войны, что эксперты расценивают как часть стратегии по милитаризации образования и формированию у детей восприятия войны как нормы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию