UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

НАТО і ЄС вимагають прискорити виробництво зброї в Європі: що вирішили в Брюсселі

21:15 16.04.2026 Чт
2 хв
Незважаючи на зростання фінансування, виробництво озброєнь залишається занадто повільним
aimg Анастасія Никончук
Фото: Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про необхідність прискореного нарощування виробництва озброєнь у Європі за підсумками переговорів у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Читайте також: Коли ЄС знову візьметься за 90 млрд євро для України: названо дату

Заклик до прискорення оборонного виробництва

Після зустрічі в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн написала в мережі X, що Європі необхідно більше інвестувати і нарощувати випуск озброєнь більш високими темпами.

За її словами, йдеться не тільки про обсяги, а й про швидкість виробництва.

Підтримка України та безпека інфраструктури

Марк Рютте повідомив, що під час консультацій особлива увага приділялася подальшій допомозі Україні у відбитті російського вторгнення, а також захисту критично важливої інфраструктури.

Він наголосив, що співпраця ЄС і НАТО в цих напрямках має ключове значення, зазначивши: "Сильніша Європа означає сильніше НАТО".

Підготовка до саміту НАТО

Сторони також обговорили майбутній саміт Альянсу, який заплановано на липень. За словами фон дер Ляєн, в умовах зростання глобальних загроз ЄС і НАТО домовилися тісно координувати дії найближчими тижнями, щоб зміцнити взаємодію і підготувати успішну зустріч в Анкарі.

Проблема темпів виробництва

На тлі рішень союзників по НАТО про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП і додаткових 1,5% на суміжні потреби, Євросоюз також затвердив програму інвестицій в оборонну промисловість обсягом близько 800 млрд євро на найближчі роки.

Однак, незважаючи на зростання фінансування, ключовою проблемою залишається недостатня швидкість виробництва озброєнь.

За оцінками єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, Росія, як і раніше, виробляє значно більше озброєнь, ніж країни Євросоюзу.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, незважаючи на поразку на виборах, може зіткнутися з обговоренням його передбачуваних зв'язків із Москвою - як очікується, це питання глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушить на зустрічі лідерів країн ЄС.

Зазначимо, що міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Ешильгез-Зегеріус оголосила про виділення істотного фінансування на закупівлю безпілотників для Збройних сил України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
