У НАТО хочуть скасувати щорічні саміти через Трампа, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Можлива зміна формату зустрічей НАТО

У НАТО розглядають варіант проведення самітів рідше, ніж раз на рік. За інформацією співрозмовників агентства, такий захід може знизити політичну напруженість і спростити процес узгодження рішень усередині альянсу.

Джерела зазначають, що серед причин обговорення - прагнення уникнути складних політичних ситуацій, які можуть виникати під час великих міжнародних зустрічей за участю США та їхніх союзників.

Роль США та політичний фактор

Кілька співрозмовників Reuters вказали, що фактор Дональда Трампа також враховується в дискусіях. Адміністрація президента США раніше критикувала низку країн НАТО за недостатній внесок в оборонні витрати та участь у спільних операціях.

Водночас частина дипломатів підкреслює, що обговорення реформи самітів пов'язане не тільки зі США, а й із загальним бажанням оптимізувати формат роботи альянсу.

Дискусії всередині альянсу

За словами джерел, серед членів НАТО немає єдиної позиції. Одні пропонують проводити саміти раз на два роки, інші вважають, що формат вимагає більш гнучкого підходу.

Остаточного рішення поки що не ухвалено, а ключова роль у його формуванні належить генеральному секретарю Марку Рютте.

Представник НАТО в коментарі зазначив, що зустрічі на вищому рівні триватимуть, а союзники збережуть регулярні консультації з питань безпеки.

Дебати про ефективність самітів

Частина дипломатів і аналітиків вважає, що щорічні саміти створюють надмірний тиск на учасників і змушують концентруватися на політичних заявах замість довгострокового планування.

На їхню думку, скорочення кількості зустрічей може підвищити якість рішень і знизити рівень політичної напруженості всередині альянсу.