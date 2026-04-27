В НАТО хотят отменить ежегодные саммиты из-за Трампа, - Reuters

20:49 27.04.2026 Пн
При этом среди стран НАТО отсутствует согласованная позиция по этому вопросу
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Представители НАТО обсуждают возможный пересмотр формата проведения саммитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Выдержит ли НАТО без США: в Альянсе дали четкий ответ: в Альянсе дали четкий ответ

Возможное изменение формата встреч НАТО

В НАТО рассматривают вариант проведения саммитов реже, чем раз в год. По информации собеседников агентства, такая мера может снизить политическую напряженность и упростить процесс согласования решений внутри альянса.

Источники отмечают, что среди причин обсуждения — стремление избежать сложных политических ситуаций, которые могут возникать во время крупных международных встреч с участием США и их союзников.

Роль США и политический фактор

Несколько собеседников Reuters указали, что фактор Дональда Трампа также учитывается в дискуссиях. Администрация президента США ранее критиковала ряд стран НАТО за недостаточный вклад в оборонные расходы и участие в совместных операциях.

При этом часть дипломатов подчеркивает, что обсуждение реформы саммитов связано не только с США, но и с общим желанием оптимизировать формат работы альянса.

Дискуссии внутри альянса

По словам источников, среди членов НАТО нет единой позиции. Одни предлагают проводить саммиты раз в два года, другие считают, что формат требует более гибкого подхода.

Окончательное решение пока не принято, а ключевая роль в его формировании принадлежит генеральному секретарю Марку Рютте.

Представитель НАТО в комментарии отметил, что встречи на высшем уровне будут продолжаться, а союзники сохранят регулярные консультации по вопросам безопасности.

Дебаты о эффективности саммитов

Часть дипломатов и аналитиков считает, что ежегодные саммиты создают чрезмерное давление на участников и вынуждают концентрироваться на политических заявлениях вместо долгосрочного планирования.

По их мнению, сокращение числа встреч может повысить качество решений и снизить уровень политической напряженности внутри альянса.

Напоминаем, что в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают ряд возможных мер в отношении стран, которые не поддержали Вашингтон в вопросах, связанных с противодействием Ирану.

Отметим, что в НАТО отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного исключения Испании из состава Альянса.

