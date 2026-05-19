НАТО готується захищати кораблі в Ормузькій протоці, - Bloomberg

Високопосадовець альянсу розповів, що місію НАТО можуть розпочати, якщо цей стратегічний водний шлях не буде знову відкрито до початку липня. Пропозиція вже отримала схвалення кількох держав-членів, проте для остаточного ухвалення рішення альянсу все ще бракує одностайної підтримки.

Очікується, що це питання стане одним із ключових під час зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі, яка запланована на 7-8 липня.

Водночас наразі залишається незрозумілим, як саме країни альянсу могли б гарантувати безпечний прохід комерційних суден через протоку.

Раніше союзники наполягали на тому, що залучення НАТО до операцій у протоці можливе лише після повного припинення бойових дій та формування широкої міжнародної коаліції.

Проте високопосадовці зазначають, що навіть ті країни, які зараз виступають проти військової місії, змушені будуть згуртуватися навколо цієї ідеї, якщо блокада затягнеться.

Причини логістичної кризи

Іран повністю заблокував Ормузьку протоку наприкінці лютого після початку військової операції з боку США та Ізраїлю. Через цей стратегічний водний шлях транспортується приблизно п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Відтоді логістична криза стала джерелом серйозної напруженості між Вашингтоном та його європейськими союзниками по НАТО, які відмовилися виконувати вимоги президента США щодо силового відкриття морських шляхів.