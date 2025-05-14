НАТО готується виконати вимогу Трампа про виділення 5% ВВП на оборону, - Bloomberg

Союзники по НАТО почали виробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону. Угода має пом'якшити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% від ВВП на військові потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами дипломатів, учасники переговорів Альянсу хочуть досягти мети 5% ВВП на оборону і витрати, пов'язані з обороною, до 2032 року. План обговорюється перед самітом Організації Північноатлантичного договору в Гаазі в червні.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталья 14 і 15 травня.

Зустріч у Туреччині

Середземноморська зустріч відбувається на тлі дипломатичного напливу, оскільки адміністрація Трампа прагне покласти край війні в Україні, яка тягнеться вже понад три роки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Путін не подав жодних ознак того, що приїде.

Угода про витрати на оборону в масштабах, яких вимагає Трамп (жоден із 32 членів НАТО, включно зі США, не досяг цього порогу), стане найбільшим збільшенням витрат західних союзників з часів закінчення холодної війни.

Нова основна мета в 3,5% заснована на амбітних нових планах оборони, що розробляються НАТО. Альянс поширив докладні, суворо засекречені списки озброєнь та інших можливостей серед урядів країн-членів, які керівники оборонних відомств обговорять у Брюсселі 14 травня.

Списки, відомі як цілі можливостей, були прийняті союзниками і, ймовірно, будуть підписані на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі на початку червня. Формальне схвалення очікується на саміті 24-25 червня в Гаазі.

Вимоги Трампа і позиція НАТО

Починаючи зі свого першого терміну, Трамп лаяв союзників за те, що вони не змогли досягти давнього порога у 2% витрат. Вісім із 32 союзників не досягли 2% витрат станом на щорічний звіт НАТО у квітні.

Генеральний секретар Марк Рютте підштовхує союзників погодитися на рівень 3,5% ВВП упродовж наступних семи років, з додатковими 1,5%, виділеними на ширший набір витрат, пов'язаних з обороною, повідомили джерела.

Виступаючи перед журналістами в США минулого місяця, Рютте заявив, що метою саміту в Гаазі стане перерозподіл витрат усередині альянсу з урахуванням величезної частки США порівняно з європейськими союзниками по НАТО і Канадою.

Міністри в Антальї обговорять, які витрати враховуватимуть у компоненті 1,5%, включно з такими галузями, як військова мобільність, товари подвійного призначення і кібербезпека, заявили дипломати, додавши, що переговори перебувають на початковій стадії. Залишилося незрозумілим, чи буде цей сегмент охоплювати наявні витрати, чи потребуватиме нових зобов'язань.

Україна не на порядку денному

Очікується, що саміт буде коротшим за попередні зустрічі і буде присвячений витратам і промисловому зростанню, а кульмінацією стане коротка декларація, повідомляють європейські дипломати. Один дипломат сказав, що темою буде альянс, а не майбутнє України в ньому.

Скептичне ставлення Трампа до членства України в НАТО наразі виключило цей варіант із розгляду, а продовження обіцянки НАТО в розмірі 40 млрд доларів на підтримку постраждалої від війни країни, ухваленої торік, також не обговорювалося.

Інша ініціатива Рютте на столі переговорів стосується перегляду ефективності та внутрішнього управління альянсу. Спроба може сподобатися президенту США, сказало одне джерело.