Рютте спробує задовольнити вимогу Трампа про оборонні витрати в НАТО, - Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте хоче переконати членів Альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і виділити додаткові 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, така пропозиція може дозволити президенту США Дональду Трампу "оголосити про перемогу" на саміті НАТО в Гаазі в червні, навіть не зобов'язуючи європейські країни і Канаду виконувати зобов'язання щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП.
Станом на зараз країни НАТО повинні витрачати на оборону 2% від ВВП. І 22 країни Альянсу з 32 досягають такої позначки.
Жодна країна НАТО не виконує мету Трампа у 5%. США витрачають близько 3,2% ВВП на оборону. Польща витрачає найбільшу частку свого ВВП - понад 4%.
Зі свого боку прессекретарка НАТО Еллісон Гарт розповіла, що Рютте "неодноразово говорив про необхідність збільшення витрат на оборону, щоб досягти цілей за можливостями, які союзники скоро узгодять, і щоб забезпечити більш справедливий розподіл тягаря серед союзників".
Вимоги Трампа
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб союзники по НАТО збільшили свої витрати на оборону. Згідно з чутками в ЗМІ, США погрожують відмовитися від захисту тих країн-союзників, які не підвищать оборонні витрати.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп може не поїхати на саміт НАТО, якщо союзники не витрачатимуть більше коштів на оборону.
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