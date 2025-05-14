НАТО готовится выполнить требование Трампа о выделении 5% ВВП на оборону, - Bloomberg

Союзники по НАТО начали вырабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону. Соглашение должно смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5% от ВВП на военные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам дипломатов, переговорщики Альянса хотят достичь цели 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году. План обсуждается перед саммитом Организации Североатлантического договора в Гааге в июне.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталья 14 и 15 мая.

Встреча в Турции

Средиземноморская встреча проходит на фоне дипломатического наплыва, поскольку администрация Трампа стремится положить конец войне в Украине, которая тянется уже более трех лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Путин не подал никаких признаков того, что приедет.

Соглашение о расходах на оборону в масштабах, которых требует Трамп (ни один из 32 членов НАТО, включая США, не достиг этого порога), станет крупнейшим увеличением расходов западных союзников со времен окончания холодной войны.

Новая основная цель в 3,5% основана на амбициозных новых планах обороны, разрабатываемых НАТО. Альянс распространил подробные, строго засекреченные списки вооружений и других возможностей среди правительств стран-членов, которые руководители оборонных ведомств обсудят в Брюсселе 14 мая.

Списки, известные как цели возможностей, были приняты союзниками и, вероятно, будут подписаны на встрече министров обороны в Брюсселе в начале июня. Формальное одобрение ожидается на саммите 24-25 июня в Гааге.

Требования Трампа и позиция НАТО

Начиная со своего первого срока, Трамп ругал союзников за то, что они не смогли достичь давнего порога в 2% расходов. Восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов по состоянию на ежегодный отчет НАТО в апреле.

Генеральный секретарь Марк Рютте подталкивает союзников согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, с дополнительными 1,5%, выделенными на более широкий набор расходов, связанных с обороной, сообщили источники.

Выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, Рютте заявил, что целью саммита в Гааге станет перераспределение расходов внутри альянса с учетом огромной доли США по сравнению с европейскими союзниками по НАТО и Канадой.

Министры в Анталье обсудят, какие расходы будут учитываться в компоненте 1,5%, включая такие области, как военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность, заявили дипломаты, добавив, что переговоры находятся на начальной стадии. Осталось неясным, будет ли этот сегмент включать существующие расходы или потребует новых обязательств.

Украина не на повестке

Ожидается, что саммит будет короче предыдущих встреч и будет посвящен расходам и промышленному росту, а кульминацией станет короткая декларация, сообщают европейские дипломаты. Один дипломат сказал, что темой будет альянс, а не будущее Украины в нем.

Скептическое отношение Трампа к членству Украины в НАТО на данный момент исключило этот вариант из рассмотрения, а продление обещания НАТО в размере 40 млрд долларов на поддержку пострадавшей от войны страны, принятого в прошлом году, также не обсуждалось.

Другая инициатива Рютте на столе переговоров касается пересмотра эффективности и внутреннего управления альянса. Попытка может понравиться президенту США, сказал один источник.