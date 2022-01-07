НАТО готово выслушать предложения России по безопасности. Но консультируясь с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов выслушать предложения России по безопасности в Европе. Однако переговоры с РФ будут проходить в консультациях с ближайшими партнерами НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления генсека НАТО.
"Мы всегда готовы слушать, что беспокоит Россию. Но для того, чтобы диалог был значимым, мы должны слушать, что беспокоит членов НАТО. Также это должно происходить в консультации с Украиной, Грузией, Молдовой и ЕС", - заявил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что, несмотря на готовность к диалогу с Россией, страны Альянса должны быть готовы к тому, что дипломатия не поможет сдержать Москву.
Напомним, сегодня состоялось закрытое заседание министров иностранных дел НАТО для обсуждения предстоящих переговоров с Россией.
А на следующей неделе должно состояться заседание глав оборонных ведомств стран НАТО при участии Украины и Грузии.
Добавим, на следующей неделе США и НАТО обсудят с Россией предложенные ею "гарантии безопасности" в Европе. Российские предложения, в частности, включают запрет на вступление Украины в НАТО.