Министры обороны НАТО соберутся онлайн на следующей неделе. Пригласили Украину и Грузию

На следующей неделе состоится первое в 2022 году заседания Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, но в виртуальном формате. На заседание пригласили Украину и Грузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

Заседание Военного комитета НАТО состоится 12-13 января.

Первый день будет посвящен военно-стратегическому мышлению и обсуждению Концепции ведения боевых действий НАТО. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

После выступления генсека состоится обзор текущей ситуации с безопасностью и обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне, а затем министры обороны НАТО проведут встречу с представителями Грузии и Украины.