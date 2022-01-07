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Министры обороны НАТО соберутся онлайн на следующей неделе. Пригласили Украину и Грузию

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Брюссель, Пятница 07 января 2022 16:25
Министры обороны НАТО соберутся онлайн на следующей неделе. Пригласили Украину и Грузию Фото: министры обороны НАТО соберутся онлайн (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе состоится первое в 2022 году заседания Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, но в виртуальном формате. На заседание пригласили Украину и Грузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Заседание Военного комитета НАТО состоится 12-13 января.

Первый день будет посвящен военно-стратегическому мышлению и обсуждению Концепции ведения боевых действий НАТО. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

После выступления генсека состоится обзор текущей ситуации с безопасностью и обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне, а затем министры обороны НАТО проведут встречу с представителями Грузии и Украины.

На повестке этой встречи будет обсуждение ситуации вокруг Украины и Грузии, а также текущий прогресс во внедрении реформ в обороне.

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