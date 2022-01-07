ru ua
Пт, 07 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главы МИД стран НАТО провели закрытое заседание перед переговорами с Россией

Новина українською →
Брюссель, Пятница 07 января 2022 18:10
Главы МИД стран НАТО провели закрытое заседание перед переговорами с Россией Фото: главы МИД стран НАТО подготовились к переговорам с РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел НАТО провели закрытое заседание, чтобы подготовиться к предстоящим переговорам с Россией. На следующей неделе планируются переговоры между США и РФ, а также заседание Совета НАТО-Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии США в НАТО.

"Министры иностранных дел всех стран НАТО на сегодняшней внеочередной сессии подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины. Накануне предстоящего заседания Совета НАТО-Россия они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - заявили в США.

После заседания глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что страны НАТО подготовились к диалогу с Россией.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но не за счет наших ценностей или ключевых принципов", - написал он на своей странице в Twitter.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс после заседания в НАТО подчеркнула, что агрессивные действия России серьезно подрывают безопасность в Европе.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников", - заявила Лийметс в Twitter.

Напомним, на следующей неделе виртуальную встречу проведут министры обороны НАТО. На эту встречу пригласили представителей Украины и Грузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
NEWS
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
Франция и Германия инициировали встречу лидеров "Нормандии" в ближайшие недели, - Макрон
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане