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НАТО готове вислухати пропозиції Росії щодо безпеки. Але консультуючись з Україною

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Брюссель, П'ятниця 07 січня 2022 18:27
НАТО готове вислухати пропозиції Росії щодо безпеки. Але консультуючись з Україною Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий вислухати пропозиції Росії щодо безпеки в Європі. Однак переговори з РФ будуть відбуватися в консультаціях з найближчими партнерами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу генсека НАТО.

"Ми завжди готові слухати, що непокоїть Росію. Але для того, щоб діалог був значущим, ми повинні слухати, що непокоїть членів НАТО. Також це має відбуватися в консультації з Україною, Грузією, Молдовою та ЄС", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що, попри готовність до діалогу з Росією, країни Альянсу повинні бути готовими до того, що дипломатія не допоможе стримати Москву.

Нагадаємо, сьогодні відбулося закрите засідання міністрів закордонних справ НАТО для обговорення майбутніх переговорів з Росією.

А наступного тижня має відбутися засідання глав оборонних відомств країн НАТО за участі України та Грузії.

Додамо, наступного тижня США та НАТО обговорять з Росією запропоновані нею "гарантії безпеки" в Європі. Російські пропозиції, зокрема, включають заборону на вступ України в НАТО.

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